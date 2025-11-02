Assalto a un treno nel Cambridgeshire | 11 feriti due in gravi condizioni Escluso terrorismo
Due uomini britannici arrestati. Esclusa la pista terroristica. Una violenta aggressione a colpi di coltello ha sconvolto la serata di ieri, 1 novembre, su un treno passeggeri in viaggio da Doncaster a Londra, nel Cambridgeshire. Undici persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche. La British Transport Police ha confermato l'arresto di due cittadini britannici, attualmente accusati di tentato omicidio plurimo. L'attacco e i soccorsi immediati. Secondo quanto riferito dal sovrintendente John Loveless, dieci passeggeri sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Cambridge, mentre un altro ferito si è presentato successivamente in pronto soccorso.
