Aspetterò il singolo dell’autunno arriva in radio La Bossa Nova di Cajo

C'è una porta che si chiude, e un'altra che si apre. Con "Aspetterò", Cajo racconta quel momento sospeso in cui un passato affettuoso viene salutato, e un futuro ancora incerto comincia a farsi strada dentro di noi. Dopo l'uscita dell'album Redivivo, che ha rappresentato una nuova alba artistica per Cajo, e il lancio estivo del singolo " +TTOSTOKE?!" — traccia che ha attraversato le radio e accompagnato il pubblico sotto il cielo estivo — Cajo torna con un assolo intimo e maturo. È dal palco dell' Hiroshima Mon Amour di Torino, durante la presentazione live del disco, che quel percorso è diventato condiviso: bagliori, ascolti, sguardi.

