asino in trappola spettacolare salvataggio nel fango da parte dei vigili del fuoco

Reggio Emilia, 2 novembre 2025 - Un inusuale e complesso intervento di soccorso ha impegnato i Vigili del fuoco di Reggio Emilia nella giornata di oggi, 2 novembre 2025, a Scandiano (Reggio Emilia). L'allarme è scattato in via Tre Croci, una zona boschiva che, a causa delle abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi, si era trasformata in una vera e propria palude. Si butta nuda nel fossato del castello, salvata da un carabiniere: "L’ha abbracciata e tenuta a galla nell’acqua gelida" L'operazione ha avuto come protagonista un asino che, probabilmente cercando di attraversare il terreno bagnato, è rimasto intrappolato in una profonda pozza di fango. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

