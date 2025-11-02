Asino in trappola spettacolare salvataggio nel fango da parte dei vigili del fuoco

Ilrestodelcarlino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Emilia, 2 novembre 2025 - Un inusuale e complesso intervento di soccorso ha impegnato i Vigili del fuoco di Reggio Emilia nella giornata di oggi, 2 novembre 2025, a Scandiano (Reggio Emilia). L'allarme è scattato in via Tre Croci, una zona boschiva che, a causa delle abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi, si era trasformata in una vera e propria palude. Si butta nuda nel fossato del castello, salvata da un carabiniere: "L’ha abbracciata e tenuta a galla nell’acqua gelida" L'operazione ha avuto come protagonista un asino che, probabilmente cercando di attraversare il terreno bagnato, è rimasto intrappolato in una profonda pozza di fango. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

asino in trappola spettacolare salvataggio nel fango da parte dei vigili del fuoco

© Ilrestodelcarlino.it - Asino in trappola, spettacolare salvataggio nel fango da parte dei vigili del fuoco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Spettacolare salvataggio del giaguaro ferito che nuota nel Rio Negro - L'animale ferito da numerosi colpi d'arma da fuoco nuotava disorientato nel Rio ... Come scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Asino Trappola Spettacolare Salvataggio