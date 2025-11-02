Asia Argento a Verissimo tra rinascita e ferite | ‘Ho preso l’ameba in Venezuela’

Chi è oggi Asia Argento?. Niente clamore, niente copertine di gossip né feste mondane. Per i suoi cinquant’anni, Asia Argento ha scelto ciò che per lei oggi è l’unica vera forma di lusso: il silenzio, l’acqua calda di una spa, i sorrisi dei figli Anna Lou e Nicola. È tornata nello studio di Verissimo con un’energia nuova, meno furiosa, più consapevole. «Ho attraversato tempeste, ora voglio la quiete», ha dichiarato. Dietro questo equilibrio, però, si nasconde anche l’ennesima cicatrice fisica ed emotiva: durante un viaggio di lavoro in Venezuela, ha contratto l’ameba, un parassita insidioso che l’ha costretta a fermarsi nel mezzo delle riprese di un film. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

