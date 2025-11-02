Asia Argento a Verissimo | Infettata da un parassita mentre giravo un film sono stata male

Asia Argento ospite di Silvia Toffanin oggi ha raccontato di essere stata infettata da un parassita mentre girava un film in Venezuela. In studio con lei anche i figli Anna Lou e Nicola Giovanni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

