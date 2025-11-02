Asia Argento a Verissimo | Ho preso l’ameba mangiando cibo locale E svela come sta il padre Dario
Asia Argento è tornata nello studio di Verissimo con l’energia di chi ha attraversato tempeste e ora sceglie la quiete. Niente feste mondane, nessun clamore: per il suo cinquantesimo compleanno, traguardo raggiunto di recente, l’attrice e regista ha preferito rifugiarsi nel calore più autentico, quello dei suoi figli Anna Lou e Nico. Insieme, una giornata alle terme, tra silenzi, acqua calda e risate familiari. Ma dietro la sua apparente serenità, c’è anche un piccolo incidente di percorso registrato nell’ultimo periodo: ha contratto l’ameba durante un viaggio in Venezuela. L’ameba di Asia Argento, cos’è, come si prende e conseguenze. 🔗 Leggi su Dilei.it
