Ascolti tv Tu sì que vales vince su Ballando con le stelle

Osservando i dati degli ascolti tv dell'1 novembre notiamo la netta vittoria di Tu sì que vales, mentre in access c'è quasi un testa a testa tra De Martino e Scotti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, Tu sì que vales vince su Ballando con le stelle

