Ascolti tv sabato 1 novembre | Ballando con le stelle Tu si que vales
Ascolti tv sabato 1 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 1 novembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Un uomo tranquillo. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 1 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 1 novembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
Altre letture consigliate
Eccoci. Di nuovo con voi! Sabato alle 15,00 POESIA A MERENDA ======================== Ancora grazie a tutti voi carissimi amanti della poesia per gli ascolti e il sostegno Vi do appuntamento a sabato per un nuovo appuntamento! Sigla! POESIA a - facebook.com Vai su Facebook
$AscoltiTV | Sabato 25 Ottobre 2025. $TuSiQueVales va forte (4,2M – 27.1%), $BallandoConLeStelle al 22.8% (3M) De Martino 23% vs Scotti 25.7% - X Vai su X
Tutti i film in programmazione in prima serata questa sera sabato 1 novembre - Ascolti tv ieri 31 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 31 ottobre 2025. Secondo mam-e.it
Ascolti tv ieri 2 novembre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 1 novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di 2 novembre 2025. Secondo mam-e.it
Ascolti tv, Maria De Filippi sovrana del sabato sera contro Milly Carlucci. Gerry Scotti continua a volare - Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, conquistare una media ... Come scrive iltempo.it