Ascolti TV | Sabato 1 Novembre 2025

Davidemaggio.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, sabato 1 novembre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ( qui il resoconto della sesta puntata ) ha intrattenuto.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini  raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Tosca raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4  Un uomo tranquillo  totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole  conquista.000 spettatori con il %. Su Tv8 4 Ristoranti  sigla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv sabato 1 novembre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 1 Novembre 2025

Altre letture consigliate

Ascolti tv sabato 1 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales - Ascolti tv 1 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it

ascolti tv sabato 1Ascolti tv ieri 2 novembre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 1 novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di 2 novembre 2025. mam-e.it scrive

ascolti tv sabato 1Tutti i film in programmazione in prima serata questa sera sabato 1 novembre - Ascolti tv ieri 31 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 31 ottobre 2025. Segnala mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Sabato 1