Nella serata di ieri, sabato 1 novembre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ( qui il resoconto della sesta puntata ) ha intrattenuto 2.941.000 spettatori pari al 23.3% dalle 21:27 alle 1:29. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.915.000 spettatori con uno share del 25.9% dalle 21:29 alle 00:17 (Buonanotte a 1.792.000 e il 25.4% dalle 00:22 alle 1:06). Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo – Il ladro di fulmini raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Tosca raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Un uomo tranquillo totalizza un a.

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 1 Novembre 2025. Tú Sí Que Vales vince col 25.9%, Ballando 23.3%