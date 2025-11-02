Ascolti tv dell’1 novembre è ancora sfida tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales

Anche nei giorni di festa il palinsesto non si ferma e regala agli spettatori una scelta ricca. Sabato primo novembre 2025 non fa eccezione: su Rai 1 Milly Carlucci torna ad animare la pista da ballo con i concorrenti e i giudici di Ballando con le Stelle. Per lei, la sfida è sempre e solo una: regalare sorrisi e divertimento senza però dimenticare di dover dividere il palinsesto insieme a un altro appuntamento importante: quello di Tu Sì que Vales, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. Rai 3 ha invece optato per Sapiens, mentre su Rete 4 è andato in onda Un uomo tranquillo. 🔗 Leggi su Dilei.it

