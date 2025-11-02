Ascolti TV 1 novembre | chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales i dati de La ruota della fortuna

Chi ha vinto tra Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Tu sì que vales in onda su Canale5. In access prime time, La ruota della fortuna contro Affari tuoi. Tutti i dati Auditel di ieri sabato 1 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nasce il Club della Musica ad Alassio: martedì 4 novembre parte un nuovo servizio in Biblioteca per tutti gli amanti della musica. Ascoltare, conoscere, rilassarsi. Un martedì al mese, presso l’Auditorium della Biblioteca, verranno proposti ascolti musicali p - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv sabato 1 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales - Ascolti tv 1 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it

Ascolti tv ieri 2 novembre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 1 novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di 2 novembre 2025. Da mam-e.it

Rosa Chemical: Ballando dell’1 novembre 2025 (video e foto) - La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 1 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal cantante Rosa Chemical e dalla ballerina Erica Martinelli. Riporta ascoltitv.it