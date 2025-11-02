Ascolti TV 1 novembre 2025 | vince Tu sì que vales stabile Ballando con le Stelle bene Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Sabato 1° novembre 2025 è andato in scena un nuovo round della sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu sì que vales su Canale 5. Una serata segnata da ottimi ascolti per entrambi i programmi, ma con un vincitore chiaro: Tu sì que vales si è confermato leader del sabato, lasciando il secondo posto a Milly Carlucci e al suo dance show. Prime time: Tu sì que vales domina, Ballando resiste. Il talent show di Maria De Filippi e dei giudici Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli ha conquistato la serata con una media di 4,1 milioni di telespettatori e il 27,8% di share, in crescita rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
News recenti che potrebbero piacerti
Nasce il Club della Musica ad Alassio: martedì 4 novembre parte un nuovo servizio in Biblioteca per tutti gli amanti della musica. Ascoltare, conoscere, rilassarsi. Un martedì al mese, presso l’Auditorium della Biblioteca, verranno proposti ascolti musicali p - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv sabato 1 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales - Ascolti tv 1 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it
Ascolti tv ieri 2 novembre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 1 novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di 2 novembre 2025. Riporta mam-e.it
Rosa Chemical: Ballando dell’1 novembre 2025 (video e foto) - La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 1 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal cantante Rosa Chemical e dalla ballerina Erica Martinelli. Segnala ascoltitv.it