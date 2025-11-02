Ascolti tv 1 novembre 2025 | Ballando con le Stelle Tu si que vales Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di sabato 1 novembre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Ballando con le Stelle ” contro “ Tu si que vales “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 1 novembre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales Auditel ieri sera, 1 novembre 2025. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 1 novembre 2025: Ballando con le Stelle, Tu si que vales, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Contenuti che potrebbero interessarti

Nasce il Club della Musica ad Alassio: martedì 4 novembre parte un nuovo servizio in Biblioteca per tutti gli amanti della musica. Ascoltare, conoscere, rilassarsi. Un martedì al mese, presso l’Auditorium della Biblioteca, verranno proposti ascolti musicali p - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv sabato 1 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales - Ascolti tv 1 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it

Ascolti tv ieri 2 novembre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 1 novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di 2 novembre 2025. Scrive mam-e.it

Rosa Chemical: Ballando dell’1 novembre 2025 (video e foto) - La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 1 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal cantante Rosa Chemical e dalla ballerina Erica Martinelli. Da ascoltitv.it