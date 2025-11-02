Arte musica e talento | dialoghi di danza ed emozioni in movimento alla Pinacoteca civica

Un pomeriggio di arte e movimento ha animato ieri pomeriggio la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, che si è trasformata in un palcoscenico vibrante di ritmo, energia ed eleganza. Tra dipinti e statue, il pubblico ha assistito a “Dialoghi di Danza”, nove intense performance di danza moderna. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

