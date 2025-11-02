Arte messaggera di pace | la Bist al castello di Marineo
Organizzata dalla Biennale Internazionale Sicily Trinacria (BIST) e ospitata nel Castello Beccadelli di Marineo (provincia di Palermo, sabato 8 Novembre alle ore 16.00 verrà inaugurata la mostra ‘Arte: messaggera di Pace!’, dedicata alla memoria di tutte “le vittime di Gaza”. Nella prestigiosa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
