Art Déco alle radici di un sogno moderno L’alba di Parigi arriva in città dopo un secolo

A Parigi, al Museo di Arti Decorative sono adesso in corso due mostre di grande importanza: una è dedicata al couturier Paul Poiret (1879-1944), lo stilista – per usare un termine attuale – che agli inizi del Novecento aveva liberato la donna dalle costrizioni del corsetto e di fatto inventato la moda moderna, contribuendo per molti aspetti alla nascita del gusto Déco; l'altra è un viaggio attraverso oltre mille opere – tra mobili, sculture, gioielli, abiti – che meglio identificano quel gusto ricco e prezioso che si era sviluppato in Europa tra gli anni Dieci e gli anni Venti del Novecento.

