Arriva un figlio Musica italiana in festa dal cantante l’annuncio più bello
Mamma e papà vip in dolce attesa! Il famoso cantante e la compagna hanno annunciato con un tenerissimo post sui social l’arrivo del loro primo figlio, emozionando fan e amici. Le parole scelte per dare la notizia sono un vero concentrato d’amore: “ Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui. Mamma, Papà e Baires”. Dopo “Baires” – che non è il nome del bebè, ma del loro adorato cane – il post si conclude con una foto dolcissima che mette in risalto il pancione della futura mamma. In poche ore la notizia è diventata virale, raccogliendo una valanga di commenti affettuosi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
