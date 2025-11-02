Arriva la proposta di matrimonio di Leclerc | l’annuncio romantico con rose e candele

La romantica proposta di matrimonio di Charles Leclerc ha emozionato i fan di Formula 1. Con un post su Instagram, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha annunciato di volere sposare la fidanzata Alexandra Saint Mleux. Le immagini condivise sui social raccontano un momento intimo e curato nei minimi dettagli: abbracci, sorrisi e la complicità del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

