Arresti denunce sequestri di droga di armi e di denaro | il bilancio di due mesi di controlli della polizia a Rancitelli

Due mesi di controlli a Rancitelli e un bilancio che parla di diversi arresti, denunce e sequestri di droga, armi, proiettili e denaro oltre ai bottini di furti messi a segno nel quartiere periferico. A tracciare il bilancio è la questura dopo l’implementazione del piano di controllo integrato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

News recenti che potrebbero piacerti

POLIZIA COSENZA, ARRESTI E DENUNCE IN TUTTA LA PROVINCIA - facebook.com Vai su Facebook

Cosenza, raffica di controlli: arresti, sequestri e denunce in tutta la provincia - La Polizia di Stato intensifica i servizi di prevenzione e sicurezza: 1 arresto, 14 denunce e sequestri di droga e armi. Secondo cosenzachannel.it

Castrovillari, i Carabinieri rafforzano i controlli: 4 arresti e 3 denunce per droga - Operazioni serrate dei militari dell’Aliquota Radiomobile di Castrovillari: sequestri di eroina, cocaina, hashish e metadone nell’ambito di un piano di contrasto allo spaccio ... Segnala cosenzachannel.it

Intensificati i controlli della Polizia: un arresto, 14 denunce e sequestri di droga e armi - Operazioni coordinate su tutto il territorio provinciale: oltre 1. Come scrive ecodellojonio.it