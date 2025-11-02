Arrestati i coniugi spacciatori Notte di Halloween con la droga

Lanazione.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte di Halloween particolarmente agitata. La ricorrenza, diventata una moda e motivo di festeggiamenti, è tenuta sotto controllo da parte delle forze dell’ordine. Proprio nel corso del monitoraggio del territorio i carabinieri della compagnia di Sarzana hanno arrestato due coniugi di Savona arrivati in via Variante Aurelia non certamente in vacanza. I quarantenni Ilvi Secci e Valentina Tambone sono stati sorpresi dai militari del’aliquota radiomobile a bordo della propria autovettura in possesso di 6 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi, altre confezioni di hashish per un peso di oltre 50 grammi, 1 grammo di marijuana, 27 pasticche di ecstasy, 25 involucri Mdma e della somma di circa 1100 euro in banconote di diverso taglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

arrestati i coniugi spacciatori notte di halloween con la droga

© Lanazione.it - Arrestati i coniugi spacciatori. Notte di Halloween con la droga

Argomenti simili trattati di recente

arrestati coniugi spacciatori notteUna casa piena di droga di ogni tipo, arrestata una coppia di spacciatori - In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Pescara su richiesta della locale Procura ... Scrive abruzzolive.it

Nibionno, 10mila dosi vendute e un giro d’affari di 300mila euro: 5 spacciatori arrestati nei boschi della droga - Gli investigatori, coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica di Lecco, hanno individuato gli spacciatori di due gruppi: “del Lupo” e “Mazzacavallo”, come i soprannomi dei loro capi. Da ilgiorno.it

Droga nei boschi del Chianti. Arrestati due spacciatori. L’Arma sequestra 250 dosi - Da un po’ di tempo a questa parte spacciatori e clienti si ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestati Coniugi Spacciatori Notte