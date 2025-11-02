Arrestati i coniugi spacciatori Notte di Halloween con la droga
Una notte di Halloween particolarmente agitata. La ricorrenza, diventata una moda e motivo di festeggiamenti, è tenuta sotto controllo da parte delle forze dell’ordine. Proprio nel corso del monitoraggio del territorio i carabinieri della compagnia di Sarzana hanno arrestato due coniugi di Savona arrivati in via Variante Aurelia non certamente in vacanza. I quarantenni Ilvi Secci e Valentina Tambone sono stati sorpresi dai militari del’aliquota radiomobile a bordo della propria autovettura in possesso di 6 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi, altre confezioni di hashish per un peso di oltre 50 grammi, 1 grammo di marijuana, 27 pasticche di ecstasy, 25 involucri Mdma e della somma di circa 1100 euro in banconote di diverso taglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
