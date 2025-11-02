Armieri agricoltori e cacciatori | nel libro L’ultima trappola l’operazione politico-culturale della destra per favorire le lobby

Cosa unisce gli armieri, gli agricoltori e i cacciatori? E, soprattutto, cosa c’entrano il governo Meloni e, più in generale, i partiti di centrodestra (con una significativa eccezione, come vedremo più avanti)? Ne L’ultima trappola, edito da People (14 euro, 126 pp.), Michele Gualano annoda tanto i fili ideologici quanto gli interessi politico-economici che legano una larga fetta della politica italiana – decisamente maggioritaria in questo periodo storico – alle lobby che ruotano intorno al mondo agricolo e a quello venatorio. E lo fa con cognizione di causa dal momento che attraverso l’ Enpa (di cui è capo ufficio stampa) frequenta i palazzi romani dove vengono prese le più importanti decisioni che impattano sulla (non)tutela dell’ambiente e della biodiversità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

