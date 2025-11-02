Armani Pellegrini e Toscani al Famedio è il giorno dei grandi milanesi
Milano, 2 novembre 2025 – Dallo stilista Giorgio Armani al fotografo Oliviero Toscani fino all’imprenditore ed ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini e allo scultore Arnaldo Pomodoro, giusto per citarne alcuni. Oggi è il giorno dei grandi milanesi. Alle 11, al Cimitero Monumentale, si svolgerà la cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai nuovi benemeriti i scritti nel Famedio. In totale sono 14 le personalità che entreranno nel Pantheon dei grandi milanesi. Oltre ai quattro nomi sopracitati, oggi saranno svelate le lapidi dedicate all’ex sindaco ed esponente del Psi Paolo Pillitteri, al fotografo Gianni Berengo Gardin, al giornalista, editore e critico letterario Cesare Cavalleri e al militare Augusto Tognasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Sono EA7 Emporio Armani Milano e Umana Reyer Venezia le prime due squadre a scendere in campo in questa domenica di #LBA Unipol Corporate Non perderti la sfida: seguila in diretta su LBATV - abbonati con un solo click qui: https://bit.ly/LBATVF - facebook.com Vai su Facebook
Giorgio Armani tra i grandi milanesi nel Famedio. Con lui anche Pellegrini, Toscani e Pillitteri - La Commissione consultiva del Comune di Milano per le onoranze al Famedio ha approvato i nomi delle 14 personalità che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel Pantheon di Milano, all’interno del ... Lo riporta affaritaliani.it
I grandi milanesi iscritti al Famedio. Armani a soli 22 giorni dalla morte. Ma anche Pillitteri, Pellegrini e Asti - Il nome dello stilista morto lo scorso 4 settembre sarà iscritto nel Famedio, il Pantheon delle maggiori personalità meneghine scomparse nel corso ... Lo riporta ilgiorno.it
Ognissanti, i cimiteri con orario prolungato: domenica 14 grandi milanesi iscritti al Famedio - Per la Commemorazione dei defunti fino a domenica 2 novembre i cimiteri – esclusi Muggiano e il Sacrario dei ... Segnala msn.com