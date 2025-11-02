Armani Pellegrini e Toscani al Famedio è il giorno dei grandi milanesi

Milano, 2 novembre 2025 – Dallo stilista Giorgio Armani al fotografo Oliviero Toscani fino all’imprenditore ed ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini e allo scultore Arnaldo Pomodoro, giusto per citarne alcuni. Oggi è il giorno dei grandi milanesi. Alle 11, al Cimitero Monumentale, si svolgerà la cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai nuovi benemeriti i scritti nel Famedio. In totale sono 14 le personalità che entreranno nel Pantheon dei grandi milanesi. Oltre ai quattro nomi sopracitati, oggi saranno svelate le lapidi dedicate all’ex sindaco ed esponente del Psi Paolo Pillitteri, al fotografo Gianni Berengo Gardin, al giornalista, editore e critico letterario Cesare Cavalleri e al militare Augusto Tognasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

