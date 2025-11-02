Arizona Cardinals @ Dallas Cowboys | anteprima pronostico e quote
2025-11-02 09:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Anteprima per Arizona Cardinals e Dallas Cowboys. Gli Arizona Cardinals si dirigono ad Arlington per la resa dei conti del Monday Night Football contro i Dallas Cowboys, con entrambe le squadre che cercano di cambiare la narrativa delle loro stagioni. I Cowboys, seduti sul 3-4-1, cercano di stabilizzare la loro forma dopo un periodo difficile, mentre i 2-5 Cardinals mirano a fermare la loro scivolata e trovare un po’ di slancio davanti al pubblico nazionale. I Dallas sono stati una delle squadre offensive più entusiasmanti del campionato, con una media di poco più di 30 punti a partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altre letture consigliate
La vittoria sugli Arizona Cardinals in attesa della sconfitta contro i Pittsburgh Steelers e della conseguente fine di Lambeau Leap. - facebook.com Vai su Facebook
La vittoria sugli Arizona Cardinals in attesa della sconfitta contro i Pittsburgh Steelers e della conseguente fine di Lambeau Leap (di @italianpackers) - X Vai su X
Cardinals will not start Kyler Murray vs. Cowboys; Dallas has three safeties out - As the Cardinals and Cowboys prepare to face off on Monday night, both sides will be dealing with some injuries. Si legge su sports.yahoo.com
What happened last time Cowboys played against a Cardinals backup QB? - Fans might have high hopes with Kyler Murray sidelined, but the Dallas Cowboys didn't fare too well the last time they faced an Arizona Cardinals backup. msn.com scrive
Expert predictions for Cowboys-Cardinals: Can high-scoring Dallas outlast Arizona at home? - Dallas hopes to regain its offensive firepower back on its home turf, while Murray, an Allen and ... Segnala dallasnews.com