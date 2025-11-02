Arianna Meloni si candida alle politiche chi è la sorella della Premier | trent’anni nell’ombra ora cerca la ribalta

Arianna Meloni, sorella maggiore della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si candiderà alle prossime elezioni politiche del 2027. L’attuale capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, cinquant’anni compiuti, ha deciso di compiere il definitivo salto nel cerchio di fuoco dopo una militanza trentennale iniziata come ombra di Giorgia, tra la sezione casalinga della Garbatella e quella di Colle Oppio. Nata a Roma il 26 maggio 1975, è la sorella maggiore di Giorgia Meloni. Dal 24 agosto 2023 ricopre il ruolo di capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, oltre a essere responsabile del tesseramento del partito. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Arianna Meloni si candida alle politiche, chi è la sorella della Premier: trent’anni nell’ombra, ora cerca la ribalta

Leggi anche questi approfondimenti

“Domani vado da Arianna Meloni”, la mail di Ghiglia agli uffici del Garante prima della multa a Report - X Vai su X

Immancabile la tappa romana alla storica sede nazionale del partito, in via della Scrofa 39. Assieme al Sen. Raoul Russo, abbiamo fatto il punto con il Capo della Segreteria politica di Fratelli d’Italia Arianna Meloni e il Commissario regionale Sen. Luca Sbar - facebook.com Vai su Facebook

Arianna Meloni si candida: la scelta della sorella della premier. Ecco come si prepara: partito, comizi (e debutto negli Usa) - Arianna Meloni, sorella della premier, ha deciso di correre alle prossime elezioni Politiche: esamina i dossier economici con Filini, coordinatore del centro studi creato da Fazzolari, e fa lezioni di ... Come scrive msn.com

“Arianna Meloni si candida”. Clamoroso, la scelta della sorella di Giorgia: dove la vedremo - È il filo di Arianna, il gomitolo da seguire che potrebbe condurre la sorella della premier e numero due di Fratelli d’Italia direttamente in Parlamento, ... Si legge su thesocialpost.it

Regioni al voto: elezioni e parentopoli - Non che sia una novità, l’esempio più eclatante è Arianna Meloni, sorella della preside ... Come scrive italiaoggi.it