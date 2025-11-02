Arianna Meloni si candida alle elezioni politiche del 2027?

Arianna Meloni si candiderà alle prossime elezioni politiche del 2027. Lo riporta il Corriere della sera, spiegando che la sorella maggiore della premier «si prepara al salto nel cerchio di fuoco», vale a dire in Parlamento («più in Senato che alla Camera»). La candidatura, che la diretta interessata non ha confermato né smentito, arriverebbe dopo un crescendo di ruoli assunti in Fratelli d’Italia negli ultimi anni, da quello di capo della segreteria politica a quello di responsabile del tesseramento del partito. Secondo il Corsera, a confermare l’ipotesi sono gli ultimi impegni di Meloni, dalla missione a Washington per i 50 anni della Niaf in qualità di capo delegazione informale di FdI, nonostante la presenza di due ministri e diversi parlamentari, fino agli eventi politici per le elezioni regionali (venerdì 7 novembre sarà a Lecce per presentare le liste provinciali). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Arianna Meloni si candida alle elezioni politiche del 2027?

Altre letture consigliate

Ma quale Campidoglio, Arianna Meloni studia per il salto in parlamento - X Vai su X

Immancabile la tappa romana alla storica sede nazionale del partito, in via della Scrofa 39. Assieme al Sen. Raoul Russo, abbiamo fatto il punto con il Capo della Segreteria politica di Fratelli d’Italia Arianna Meloni e il Commissario regionale Sen. Luca Sbar - facebook.com Vai su Facebook

Arianna Meloni sorella di Giorgia si candida alle elezioni politiche, il retroscena sul partito e i comizi - La sorella di Giorgia Meloni, Arianna, si candida alle elezioni politiche e si prepara con ripetizioni d'inglese e lo studio dei dossier economici ... Segnala virgilio.it

Arianna Meloni si candida: la scelta della sorella della premier. Ecco come si prepara: partito, comizi (e debutto negli Usa) - Arianna Meloni, sorella della premier, ha deciso di correre alle prossime elezioni Politiche: esamina i dossier economici con Filini, coordinatore del centro studi creato da Fazzolari, e fa lezioni di ... Riporta msn.com

Arianna Meloni si candida: studio, disciplina, lezioni di inglese e riunioni in via della Scrofa - Ride quando le chiedono della candidatura, scrive il Corriere della Sera. Segnala msn.com