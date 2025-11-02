Arianna Meloni futuro in parlamento? Si candida alle prossime Politiche

Vanityfair.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la sorella maggiore della premier Giorgia avrebbe deciso di correre alle elezioni del 2027. Dalla militanza e il lavoro dietro le quinte, fino alle indiscrezioni sulla possibile candidatura a sindaca di Roma: storia di un’ascesa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

arianna meloni futuro in parlamento si candida alle prossime politiche

© Vanityfair.it - Arianna Meloni, futuro in parlamento? «Si candida alle prossime Politiche»

News recenti che potrebbero piacerti

arianna meloni futuro parlamentoArianna Meloni sorella di Giorgia si candida alle elezioni politiche, il retroscena sul partito e i comizi - La sorella di Giorgia Meloni, Arianna, si candida alle elezioni politiche e si prepara con ripetizioni d'inglese e lo studio dei dossier economici ... Scrive virgilio.it

arianna meloni futuro parlamentoArianna Meloni si candida: la scelta della sorella della premier. Ecco come si prepara: partito, comizi (e debutto negli Usa) - Arianna Meloni, sorella della premier, ha deciso di correre alle prossime elezioni Politiche: esamina i dossier economici con Filini, coordinatore del centro studi creato da Fazzolari, e fa lezioni di ... Come scrive msn.com

arianna meloni futuro parlamentoArianna Meloni si candida alle elezioni politiche del 2027? - Secondo il Corriere la sorella della premier si prepara al «salto nel cerchio di fuoco», vale a dire in Parlamento. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arianna Meloni Futuro Parlamento