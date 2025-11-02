Argos Tc Padova niente da fare contro le capitoline del Parioli Roma
Anche con la miglior formazione possibile, messa in campo dal team patavino, le capitoline del Parioli passano per 31. Una splendida Luciano porta a casa il suo incontro, ma il doppio non riesce a fare il prezioso punto del pareggio che poteva servire per l’insperata trasferta cagliaritana di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il programma della quinta giornata maschile e femminile di Serie A1 by BMW in programma domani Girone 1 maschile Park Tennis Club Genova CT Palermo TC Crema Match Ball Firenze Country Club Girone 1 femminile TC Padova Argos TC Parioli - X Vai su X
Il programma della quinta giornata maschile e femminile di Serie A1 by BMW in programma domani Girone 1 maschile Park Tennis Club Genova CT Palermo TC Crema Match Ball Firenze Country Club Girone 1 femminile TC Padova Argos TC Parioli - facebook.com Vai su Facebook
Passo falso a Bolzano, Tc Padova sconfitta e scavalcata in classifica - Poi le padrone di casa, non a caso al primo posto, hanno deciso di allungare ... Scrive padovaoggi.it