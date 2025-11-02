Argos Tc Padova niente da fare contro le capitoline del Parioli Roma

Padovaoggi.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche con la miglior formazione possibile, messa in campo dal team patavino, le capitoline del Parioli passano per 31. Una splendida Luciano porta a casa il suo incontro, ma il doppio non riesce a fare il prezioso punto del pareggio che poteva servire per l’insperata trasferta cagliaritana di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

argos tc padova farePasso falso a Bolzano, Tc Padova sconfitta e scavalcata in classifica - Poi le padrone di casa, non a caso al primo posto, hanno deciso di allungare ... Scrive padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Argos Tc Padova Fare