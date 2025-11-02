Arghillà il gruppo civico | Un ecocompattatore non cancella anni di abbandono

"Proseguono le passerelle istituzionali ad Arghillà e il Comune continua a brillare di luce non propria: mentre il vicesindaco Paolo Brunetti e l'assessore all'Ambiente, Filippo Burrone, festeggiano l'inaugurazione di un ecocompattatore ad Arghillà, parlando di "rigenerazione urbana" e "grande.

