Arese multa di 31mila euro non pagata | il Comune si accorge dopo 5 anni

Ilnotiziario.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Saranno i tempi macchinosi della burocrazia che deforma tutto, certo è che la multa elevata nel lontano 2018 a un centauro che guidava senza patente è tuttora oggetto di contestazione. Un tempo oltremodo dilatato, anche perché l’ente si è mosso con . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

arese multa di 31mila euro non pagata il comune si accorge dopo 5 anni

© Ilnotiziario.net - Arese, multa di 31mila euro non pagata: il Comune si accorge dopo 5 anni

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Arese Multa 31mila Euro