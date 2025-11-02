Apri l’armadio e dona un vestito a chi vive in strada
Sabato 8 novembre 2025 dalle ore 9 alle 11.30 a Modena presso la sede della Croce Rossa (Strada Attiraglio 3A), i cittadini che lo desiderano potranno portare in dono indumenti maschili puliti e in buone condizioni che verranno destinati alle persone senza dimora. La raccolta “Apri l’armadio e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
