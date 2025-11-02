Apple Martin segue le orme paterne e canta sul palco a Nashville

Vanityfair.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il richiamo irresistibile della musica: la figlia 21enne di Gwyneth Paltrow e Chris Martin debutta sul palco e canta insieme al duo indie Jade Street. Nel frattempo studia all'università e posa da modella (al fianco della celebre mamma). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

