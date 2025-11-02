Appiano Gentile Inter | grande vittoria in extremis sull’Hellas Verona! Le ultime
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Grande vittoria contro il Verona nel finale di gara, l’Inter di Chivu si gode i tre punti soffertissimi al Bentegodi contro la squadra di Zanetti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Due campioni del mondo in visita ad Appiano Gentile: - facebook.com Vai su Facebook
Vigilia di Champions League ad Appiano Gentile - X Vai su X
Martinez Inter, il portiere è indagato dopo l’incidente vicino Appiano Gentile: le ultime sulla possibile presenza contro la Lazio - Martinez Inter: il portiere nerazzurro risulta indagato dopo l’incidente di questa mattina. Come scrive lazionews24.com
L’Inter ha recuperato Thuram: fissata la data del rientro - Dopo la splendida vittoria ottenuta ieri sera in casa contro la Fiorentina, per l’ Inter un’altra grande notizia arriva dall’infermeria. Riporta passioneinter.com
Tragedia Inter, Josep Martinez investe un anziano in carrozzina vicino Appiano Gentile - Un terribile incidente stradale è costato la vita ad una persona anziana che stava circolando in strada con la sua carrozzina elettrica a a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile ... Si legge su ilriformista.it