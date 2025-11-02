Appello del Papa per il Sudan | Violenze indiscriminate e sofferenze inaccettabili
“Sì a corridoi umanitari urgenti”. Questo pomeriggio Leone XIV celebrerà messa al cimitero romano del Verano nella solennità dei Defunti: “Pregherò per i morti che nessuno ricorda: Dio non dimentica nessuno”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
Nel mese di ottobre, rispondendo ad un appello di Papa Leone XIV, ogni martedì ci siamo trovati per un momento di preghiera per la pace con gli studenti di Accademia Symposium: è stata un’occasione di crescita spirituale e comunitaria all’interno dell’Accad - facebook.com Vai su Facebook
#Papa #LeoneXIV "Rinnovo il mio appello affinchè non ci sia tolleranza per qualsiasi forma di abuso nella Chiesa. Spero ci sia trasparenza nella gestione di queste questioni, promuovendo una cultura di prevenzione". - X Vai su X
Il Papa, cessate il fuoco in Sudan, sofferenze inaccettabili - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Segnala msn.com
Il Papa: in Darfur sofferenze inaccettabili - (askanews) – “Seguo le tragiche notizie che giungono dal Sudan i particolare dal martoriato Darfur settentrionale: violenze indiscriminate contro donne e bambini, attacchi ai civili ine ... Riporta askanews.it
Sudan, ancora atrocità di massa a El Fasher: un appello urgente di MSF per il rispetto dei civili - Accolti 396 feriti e oltre 700 persone da curate nei presidi sanitai di Medici Senza Frontiere negli ultimi quattro giorni ... Lo riporta repubblica.it