Anziano morto al Manzoni dopo aver girato tre ospedali | l’Asst apre un’indagine interna

Merate, 2 novembre 2025 – È stata una sepsi a uccidere V., il paziente di 86 anni che abitava in un paese del Meratese, morto dopo una via crucis tra l’ospedale di Merate, di Monza e di Lecco in cerca di specialisti che lo visitassero. L’indagine interna. “Il caso è oggetto di audit aziendale – spiega Marco Trivelli, direttore generale dell’ Asst di Lecco -. Le osservazioni definitive saranno possibili al termine degli approfondimenti necessari e saranno condivise con i familiari prima di una eventuale divulgazione”. L’86enne probabilmente soffriva di una grave infezione ai tessuti del volto, tra l’occhio e l’orecchio, che ha provocato una diffusa infiammazione e uno shock letale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anziano morto al Manzoni dopo aver girato tre ospedali: l’Asst apre un’indagine interna

Approfondisci con queste news

Suv contro autobus, la scoperta sconvolgente a casa dell’anziano morto: atroce - facebook.com Vai su Facebook

Gira tre ospedali in mezza giornata, poi peggiora e muore. L’odissea di un anziano - Merate, l’ottantaseienne si era rivolto al Pronto soccorso del Mandic a Merate, poi è stato trasferito al San Gerardo e al Manzoni di Lecco, dove ha avuto un tracollo e non si è più ripreso. Si legge su msn.com

Anziano muore dopo sei ore di attesa al pronto soccorso, il figlio: “Lasciato in barella senza assistenza” - Al triage gli avevano assegnato il codice giallo, diventato rosso dopo l'aggravarsi delle sue condizioni ... fanpage.it scrive