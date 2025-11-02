Antonio Franchini e Gabriele Pedullà vincitori del premio Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti

È Antonio Franchini, con il romanzo Il fuoco che ti porti dentro edito da Marsilio, il vincitore dell’undicesima edizione del Premio Letterario Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti. La decisione è stata annunciata dal comitato direttivo del premio, presieduto da Giorgio Nisini, dopo la riunione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

