Antonia Ocone ascolta ‘Italodisco’ e sorride alle sue bambole | musica e affetto per la sua ripresa

Fremondoweb.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 17enne di Paupisi continua il difficile percorso di riabilitazione al Neuromed di Pozzilli. I medici restano cauti ma fiduciosi: “Il cammino sarà lungo, ma stiamo dando tutti il massimo” Nella stanza del reparto di Neuroriabilitazione del Neuromed di Pozzilli, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

