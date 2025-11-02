Antonia Ocone ascolta ‘Italodisco’ e sorride alle sue bambole | musica e affetto per la sua ripresa

La 17enne di Paupisi continua il difficile percorso di riabilitazione al Neuromed di Pozzilli. I medici restano cauti ma fiduciosi: “Il cammino sarà lungo, ma stiamo dando tutti il massimo” Nella stanza del reparto di Neuroriabilitazione del Neuromed di Pozzilli, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Antonia Ocone ascolta ‘Italodisco’ e sorride alle sue bambole: musica e affetto per la sua ripresa

