Anticipazioni Verissimo del 2 novembre | Asia Argento con i figli Evelina Sgarbi preoccupata
Un nuovo pomeriggio ricco di emozioni e sorprese attende il pubblico nella puntata di Verissimo in onda domenica 2 novembre 2025. Silvia Toffanin si prepara ad accogliere nel suo salotto un parterre d’eccezione, spaziando dal mondo della danza a quello del cinema, dallo sport alle storie di vita più toccanti. Dall’étoile Roberto Bolle, fresco di un prestigioso riconoscimento accademico, all’attrice Asia Argento in studio per la prima volta con i figli, fino alle confessioni inedite di Claudio Amendola, senza dimenticare le testimonianze intense della campionessa Alessia Orro, della coppia nata in tv Angela Caloisi e Paolo Crivellin, di Evelina Sgarbi con mamma Barbara e del papà coraggio Giuseppe Noschese. 🔗 Leggi su Dilei.it
