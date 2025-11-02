Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | Petra Chiede Perdono!

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa, Adriano ritrova la lettera di Catalina, Angela si ribella a Leocadia e Petra cerca redenzione. Ma una scoperta su Enora sconvolge tutti e apre nuovi misteri nella tenuta. Un gelo corre lungo i corridoi della tenuta quando Adriano scopre con sgomento che la lettera che avrebbe dovuto consegnare al detective inviato da Catalina è scomparsa nel nulla. Convinto che qualcuno gli stia ostacolando l’indagine, Adriano parte in una ricerca febbrile, attraversando stanze illuminate a metà e corridoi che sembrano nascondere sguardi e sospetti. Come un investigatore solitario, comincia a scovare indizi, a sentire voci sussurrate e a osservare gesti apparentemente casuali. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Petra Chiede Perdono!

