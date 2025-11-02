Anticipazioni Amici del 2 novembre le scuse di Maria De Filippi e un ritiro inaspettato

Una nuova puntata di Amici carica di emozioni e ricca di colpi di scena quella che andrà in onda domenica 2 novembre alle 14.00 su Canale5. Stando alle anticipazioni, ci saranno gare accese, liti tra professori e l'intervento di numerosi ospiti e giudici esterni, con un ritiro a sorpresa di un'allieva. Amici, le anticipazioni del 2 novembre: le scuse di Maria. La sesta puntata di Amici di Maria De Filippi si preannuncia come di consueto ricca di colpi di scena. Uno dei momenti clou della puntata saranno le scuse della conduttrice a uno dei ragazzi della scuola. Durante le registrazioni Maria aveva definito Gard "cicciottello" e fuori forma, parole che lo avevano messo a disagio e fatto riflettere sulla propria immagine.

