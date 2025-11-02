Annunciato il film del concerto-evento dei Cure The Show of a Lost World

Un anno fa, il primo novembre 2024, The Cure avevano pubblicato l’album Songs of a Lost World e, lo stesso giorno, la band lo aveva eseguito per intero -per la prima e unica volta- al Troxy di Londra, davanti a tremila presenti. Adesso, i fan di Robert Smith e soci potranno assistere a quel concerto-evento nelle sale dei cinema. Come annunciato sui canali social ufficiali del gruppo, il live diventerà un film, intitolato The Cure: The Show of a Lost World. A dirigere il lungometraggio è il regista Nick Wickham, mentre lo stesso Smith si è occupato di smontare, rimontare, remixare e rimasterizzare il tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

