animale selvatico sulla strada feriti cinque giovani ragazzi

Cinque giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto venerdì notte in via Oliveto nel comune di Albinea. Secondo una prima ricostruzione, un 21enne (residente a Montecchio) ha perso il controllo di un’auto che guidava pare a causa dell’attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un animale selvatico. Nell’impatto tutti e cinque gli occupanti del mezzo hanno riportato ferite lievi. Sono stati soccorsi, oltre all’autista, un 22enne, un 21enne e un 26enne residenti a Reggio e una ragazza di 23 anni di Forlì. Lo schianto è avvenuto verso mezzanotte e mezza. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Scandiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

