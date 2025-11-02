Angelus Papa Leone XIV | la memoria dei defunti illuminata dall’annuncio pasquale

Nel giorno dedicato alla Commemorazione dei defunti papa Leone XIV all’Angelus ricorda come la memoria dei defunti debba essere in relazione all’annuncio pasquale. Durante l’Angelus domenicale di oggi 2 novembre, in cui si celebra la Commemorazione dei defunti, papa Leone XIV ha ricordato come la memoria di coloro che ci hanno preceduto in Cielo sia. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Angelus, Papa Leone XIV: la memoria dei defunti illuminata dall’annuncio pasquale

