Andrea e Francesco carabinieri-eroi | Voleva buttarsi lo abbiamo salvato

Montecatini Terme, 2 novembre 2025 – Voleva togliersi la vita, dopo essersi separato dalla moglie. Indossano la divisa dei carabinieri i due angeli che hanno salvato un uomo di circa sessant’anni, lo scorso 26 ottobre, intenzionato a lanciarsi dal cavalcavia dell’autostrada. Il prefetto Angelo Gallo Carrabba ha voluto incontrare di persona i protagonisti di questo gesto eroica. I carabinieri Andrea Proia, 24 anni, originario di Cassino, e Francesco Pisano, 23, di Mondragone, da un anno e mezzo sono in servizio alla stazione di Ponte Buggianese, comandata dal maresciallo maggiore Massimo Di Grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Andrea e Francesco carabinieri-eroi: “Voleva buttarsi, lo abbiamo salvato”

