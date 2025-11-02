andrea delogu e ballando con le stelle la decisione della rai dopo la tragedia

La puntata di Ballando con le stelle andata in onda ieri è stata segnata dall’assenza di una delle sue protagoniste più attese. Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, non è scesa in pista. Al termine dello spareggio tra Beppe Convertini e la signora Coriandoli, Milly Carlucci, visibilmente commossa, le ha dedicato un abbraccio virtuale, manifestando vicinanza e affetto. La decisione di non partecipare alla puntata arriva dopo una tragedia familiare: la morte improvvisa del fratello minore, Evan Oscar Delogu, diciottenne, rimasto vittima mercoledì di un incidente in moto a Bellaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

