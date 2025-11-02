Andrea Berton | Pensavo che il posto giusto per il mio ristorante fosse Milano L' ho scelta e la sceglierei mille volte

Milanotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

undefinedL'Enoteca Pinchiorri a Firenze, Trussardi alla Scala, Dry Milano ed infine il suo posto, Ristorante Berton, a pochi passi da Corso Como.Andrea Berton, classe 1970, racconta il suo percorso che lo ha reso uno degli chef stellati più conosciuti al mondo: dai primi passi a Milano alle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Andrea Berton, menu amaro per il famoso chef: perdita di quasi 400mila euro - Menu amaro per il noto ristorante milanese lanciato dal famoso chef Andrea Berton con il suo nome, nell’avveniristico quartiere di Porta Nuova al piano terra di uno degli edifici tra il Diamante ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Berton Pensavo Posto