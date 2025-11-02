ancora senza una sede il presepe artistico di messi

Natale arriva con la decisione tombale di rinunciare all’allestimento del presepe di Leandro Messi, presepaio riconosciuto a livello nazionale. L’edizione 2025 delle festività cittadine rischia, stando almeno agli esiti all’incontro avuto dall’assessore al commercio con i vari comitati cittadini di pochi giorni fa, di essere un po’ la fotocopia di quella passata: stessi allestimenti, stesse attrazioni. In piazza Leopardi torna la pista di ghiaccio, fedele compagna delle feste recanatesi, mentre vicino alla chiesa di San Domenico sarà nuovamente collocato il presepe con le figure a grandezza naturale, realizzato dal maestro presepaio Simone Piangerelli: diciotto statue in tutto, di cui dodici donate dallo stesso artigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

