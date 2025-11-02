Ancora droni sul Belgio | secondo avvistamento in meno di 24 ore sulla base militare di Kleine Brogel Elicottero della polizia si lancia all’inseguimento
Torna l’allarme droni in Belgio. Nella tarda serata di ieri, un nuovo velivolo non identificato è stato avvistato sopra la base aerea di Kleine Brogel, nelle Fiandre. È il secondo episodio in meno di 24 ore, dopo che sabato diversi droni erano già stati segnalati nella stessa zona. A confermare la notizia è stato il ministro della Difesa Theo Francken, che ha parlato apertamente di «un’operazione mirata» contro l’installazione militare. Caccia e jammer in azione. Dopo il nuovo avvistamento, un elicottero della polizia si è lanciato all’inseguimento del drone, ma senza successo. È stato utilizzato anche un jammer elettronico, un dispositivo che serve a bloccare le comunicazioni del velivolo, ma non è riuscito a neutralizzarlo. 🔗 Leggi su Open.online
