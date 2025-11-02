Ancora droni sul Belgio nuovo avvistamento su una base militare di Kleine Brogel

(Adnkronos) – Un drone è stato avvistato sulla base aerea di Kleine Brogel in Belgio nella tarda serata di ieri per la seconda volta in meno di 24 ore. Lo hanno riferito i media locali. L'avvistamento avviene appena un giorno dopo che diversi droni erano stati avvistati sulla stessa base aerea, ha annunciato il ministro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

