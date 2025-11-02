Ancona contro il muro di Giulianova Il mister prova le tecniche d’assedio

Torna dopo dodici anni la sfida con il Giulianova, in un Del Conero con un manto erboso in condizioni pietose. Di chiunque sia la responsabilità per un campo riseminato in autunno e pieno di sabbia, l’ Ancona dovrà fare i conti con un fondo non certo ideale e con un avversario ostico, in un momento difficile, per proseguire la sua corsa all’inseguimento della capolista Ostiamare, impegnata in casa contro il Teramo. Il Giulianova dell’ex Martiniello veleggia in zona playout. Ha vinto la gara d’esordio contro il Sora, per poi alternare pareggi e sconfitte con precisione quasi certosina, e ha la fama di formazione difensivista, che bada al sodo, fedele al motto "primo, non prenderle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

