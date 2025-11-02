Ancona contro il muro di Giulianova Il mister prova le tecniche d’assedio
Torna dopo dodici anni la sfida con il Giulianova, in un Del Conero con un manto erboso in condizioni pietose. Di chiunque sia la responsabilità per un campo riseminato in autunno e pieno di sabbia, l’ Ancona dovrà fare i conti con un fondo non certo ideale e con un avversario ostico, in un momento difficile, per proseguire la sua corsa all’inseguimento della capolista Ostiamare, impegnata in casa contro il Teramo. Il Giulianova dell’ex Martiniello veleggia in zona playout. Ha vinto la gara d’esordio contro il Sora, per poi alternare pareggi e sconfitte con precisione quasi certosina, e ha la fama di formazione difensivista, che bada al sodo, fedele al motto "primo, non prenderle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
ANCONA - L'intervento intorno alle 22. Sul posto la Croce Rossa che ha accompagnato la minorenne al pronto soccorso di Torrette. Allertata la questura per risalire all'identità della ragazzina - facebook.com Vai su Facebook
Kouko, pronto il rientro. Giulianova senza tifosi - Giulianova in programma domenica prossima allo stadio Del Conero si giocherà senza tifoseria proveniente dalla provincia di Teramo. Segnala msn.com
L'Ancona si riavvicina ai suoi tifosi: «La squadra merita fiducia» - Sta arrivando forse la prima partita in cui Ancona potrebbe riavvicinarsi, nei numeri, alla propria squadra. Da msn.com
Ancona, meriti il pubblico di una grande - L’ambiente dorico ci spera: le certezze in chiave societaria e il cammino in campionato possono tornare ad affollare il Del Conero ... Lo riporta msn.com